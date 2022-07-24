بيانات في الطبقة تدعو للانتفاض في وجه مطامع الاحتلال التركي في المنطقة

أدلى شيوخ ووجهاء منطقة الطبقة ببيان أمام مبنى الإدارة المدنية في الطبقة، وقرأ البيان شيخ عشيرة الموسى الظاهر عايد البركات وجاء في بداية البيان:

"ندين بأشد العبارات المجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق الشعوب الآمنة في سوريا والعراق والتي كانت آخرها مجزرة زاخو في إقليم كردستان يوم الأربعاء المنصرم 20 – 7 -2022 التي راح ضحيتها أكثر من /35/ شخصاً ما بين قتيل وجريح".

وطالب الشيوخ خلال البيان جميع الشيوخ والوجهاء والمكونات المتواجدة في الشمال السوري والعراق بالانتفاضة والتكاتف في وجه المطامع التركية والمرتزقة والمطالبة بإغلاق السفارة التركية ومقاطعة البضائع التركية.

وأكد شيوخ العشائر خلال البيان أنه "على المجتمع الدولي والدول الضامنة الضغط على الأتراك لوقف المسيرات والطائرات وفرض حظر جوي لحماية المدنيين من هذه الحرب العشوائية التي أثارت الرعب والإرهاب في صفوف المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ".

وبيّن شيوخ العشائر خلال البيان "إن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية والتي تحرمها القوانين والأعراف الدولية بسبب استهداف المدنيين والشخصيات الوطنية والمناضلة في المجال الإنساني، وكان آخرها الرفيق فرهاد ديريك الذي استشهد في /17/ حزيران عبر المسيرات التركية في العراق".

وأكد البيان في ختامه الوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية "سنقف خلف قواتنا قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد المحتل التركي وتقديم الدعم الكامل لحين تحقيق السلام والطمأنينة وتحقيق أهداف مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية".

وفي السياق ذاته تجمع العشرات من عوائل الشهداء في مزار الشهداء في الطبقة للإدلاء ببيان إلى الرأي العام قرأته الرئاسة المشتركة للمجلس زيلان العمر وجاء في نص البيان:

ليس جديداً على دولة مثل تركيا ارتكابها مجزرة في زاخو في إقليم كردستان فهي التي ترتكب كل يوم مجزرة في كوباني وفي عفرين وغيرها من المناطق المحتلة وهذا إن دل فإنه يدل على حقدهم على الشعب وحقدهم على الشجر والحجر وطموحاتهم الاستعمارية التي لم يبقَ لها حدود.

وأضاف البيان "إن مجازرهم اليومية دليل على فشل مخططاتهم ووقوف الجميع ضد طغيانهم وفكرهم الاستعماري فماذا تسمي أيها العالم قصف المدنيين الأبرياء ماذا تسمونه يا دعاة الحرية والسلام".

وأوضح البيان "أين الأمم المتحدة مما يفعلون أين حقوق الإنسان لهذه الدرجة أصبح قتل الإنسان رخيصاً في قاموس العالم أم أنه في قاموس الدولة التركية المجرمة فقط يُقتل الإنسان بدم بارد".

وأكد البيان أن فشل العالم في وضع حد لانتهاكات تركيا "يدفعنا نحن شعوب المنطقة للتوحد لصد خطرهم وإقامة إمبراطوريتهم المزعومة".

وأوضح البيان "إن دولة الاحتلال التركي تريد أن تفهم العالم أنها موجودة في كل مكان وتستطيع أن تقذف حمم حقدها على أي شعب وعلى أي أرض ونحن نريد أن يفهم العالم أننا شعب يريد العيش بسلام ولسنا كما يصفوننا وكما يزعمون".

وشجب البيان "الفعل الجبان لتركيا بارتكابها مجزرة في زاخو وفي كوباني وفي جميع المناطق المحتلة".

وفي ختام البيان طالب مجلس عوائل الشهداء وأمهات السلام مجلس الأمن والعالم بالوقوف ضد همجية الدولة التركية ومجازرها اليومية بحق شعوب المنطقة، وأكدوا على مطالبتهم بمحاكمة عادلة للقتلة بما يضمن الأمن والسلم للمنطقة.

(س ك/خ)

ANHA