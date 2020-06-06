بيانان: صمت العالم تجاه تركيا يعطيها شرعية لإبادة الكرد

بهدف إبادة وكسر إرادة الشعب الكردي في باكور (شمال كردستان) تستمر الدولة التركية باعتقال وارتكاب ممارسات لا إنسانية بحق الشعب الكردي والبرلمانيين الكرد في باكور.

وبهذا الصدد، أصدر كل من المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، ومجلس عدالة المرأة في حي الشيخ مقصود بيانين منفصلين إلى الرأي العام حول ممارسات الدولة التركية بحق الكرد في باكور كردستان.

وحضر بيان PYD العشرات من أعضاء الحزب ومؤيديه، وقرئ أمام المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود من قبل عضو مجلس العام للحزب بدران حمو.

استنكر حمو، في مستهل قراءته للبيان ممارسات الدولة التركية بحق الشعب الكردي والبرلمانيين الكرد في باكور كردستان، وتابع "نحيي مقاومة السياسيين الكرد الذين يقاومون ليلاً ونهاراً أمام الدولة التركية الفاشية".

ولفت حمو، إلى أن تركيا تسعى إلى كسر إرادة وإبادة الشعب الكردي قائلاً "من أجل هذا قاموا باعتقال القائد أوجلان والبرلمانيين والسياسيين الكرد، والهدف محاصرة الفكر الديمقراطي والحر، وصمت العالم تجاه تركيا يعطيها الشرعية لإبادة الكرد".

ووصف حمو، اعتقال البرلمانيين وفي مقدمتهم ليلى كوفين من قبل الدولة الفاشية بـ "العار على جبين المجتمع الدولي".

وأضاف "لتعلم الدولة التركية أن الشعب الكردي أثبت وجوده، من اليوم فصاعداً الكرد باقون ولن ينتهوا بالمجازر والقتل والإبادة، وبالفكر وفلسفة الأمة الديمقراطية سنفشل هذه السياسة الفاشية".

أما بيان مجلس عدالة المرأة فقُرئ من قبل إدارية في مجلس عدالة المرأة شيرين حج يوسف، بحضور العشرات من النساء.

أكدت شيرين، أن ما جرى ويجري في عفرين وسري كانيه من انتهاكات تركية ضد إرادة الشعوب وخاصةً المرأة أمام مرأى العالم والمجتمع الدولي ترقى دون أدنى شك إلى مستوى "جرائم بحق الإنسانية".

ونوهت شيرين، أن إغلاق جميع مؤسسات المرأة في باكور كردستان دليل على أن الدولة الأردوغانية تخاف من إرادة المرأة والشعب، وتابعت "سحب عضويتهم واعتقالهم انتهاك بحق الشعب".

وأضافت في نهاية البيان "نحن في عدالة المرأة ندين ونستنكر هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية ونطالب المنظمات الحقوقية والمنظمات النسوية بالتدخل فوراً لإيقاف هذه الممارسات الشوفينية".

(ع س/هـ ن)

ANHA