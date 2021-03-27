بيانان من منبج يُدينان حكم السلطات التركية بالمؤبد بحق جيجك كوباني

وألقي بيان مجلس المرأة أمام المجلس بحضور عضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة، وقرئ من قبل الإدارية في المجلس نسرين العلي، وجاء فيه:

"باسم نساء منبج وكل امرأة حرة نرسل سلامنا وتحياتنا إلى رفيق دربنا عبد الله أوجلان الذي مازال وضعه مُبهمًا إلى الآن وإلى الأسيرات والأسرى والمعتقلين والمعتقلات في السجون.

من رحم المعاناة ولدت قامات الشهامة التي لا تطيق الضيم ولا ترضى العيش في ظل القهر والاستعباد فكانت انتفاضة المرأة، حيث قادت الثورة بكل شجاعة وقوة وحملت السلاح لتوجه كل معتدٍ يريد المساس بكرامتها وأرضها فحققت انتصارات لن ينساها التاريخ من تصدي ومقاومة للتنظيمات الإرهابية وطردها من بلادها وعلى رأسهم العدو التركي الذي احتل عفرين وتل أبيض ورأس العين وما يقوم به من انتهاكات بحق المرأة من قتل وتشريد وخطف واعتقال، وأكبر دليل على ذلك أسره للمقاتلة جيجك كوباني، بتاريخ 21 تشرين الأول 2019، التي أصيبت على يد مرتزقة الذين قاموا بتسليمها إلى حكومة أردوغان.

اليوم بعد سنتين من أسرها، تقوم الدولة التركية بمحاكمتها وإصدار السجن المؤبد بحقها التي لم يكن لها أي ذنب سوى أنها كانت تدافع عن وطنها ضد المحتل التركي، كما نعتبر هذا القرار شرعنه لعملية الاختطاف التي قامت بها الدولة التركية ومرتزقتها لأن جيجك كانت على أرضها فبأي ذنب تُحاكم بقوانين ليست قوانينها، طبعًا هذه الأحكام بحق المرأة ليست بجديدة على تركيا وكان سابقها الحكم بحق البرلمانية ليلى كوفن وغيرها الكثير من المعتقلات والأسيرات".

وأدان البيان ما تقوم بها الدولة التركية من ممارسات وحشية ضد المرأة وتساءلت بالقول: "أين الضمير الإنساني العالمي؟ وأين حقوق الإنسان التي تقرها جميع المؤسسات الدولية التي معظمها مجرد مؤسسات ليس بيدها أي حيلة غير تقديم التقارير المنددة".

وطالب البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى والمعتقلين والمعتقلات، ووصف الحكم على جيجك "بغير قانوني".

'بيان معلمات لجنة التربية والتعليم في منبج وريفها'

في السياق، أصدرت معلمات لجنة التربية والتعليم بيانًا، قرئ من قبل الإدارية في إدارة العامة لمدارس منبج وريفها جليلة سعيد. أمام مؤسسة اللغة الكردية غرب منبج وجاء فيه:

"لابدّ لنا أن نتذكر المناضلة جيجك كوباني التي كانت تقاوم الاحتلال التركي في الأراضي السورية، واعتقلت من قبل مرتزقة الاحتلال التركي".

وناشد البيان المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لوضع حد للإجرام التركي الفاشي وإيقاف المجازر والجرائم التي ترتكب بحق المناضلين والمدنيين العزّل، ولازال الاحتلال التركي حتى هذه اللحظة يقوم بعمليات السلب والنهب في المناطق المحتلة".

واختتم البيانان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة الحرة.

(س ع/س و)

ANHA