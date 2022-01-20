بيانان في كوباني والطبقة تنديداً بالهجمات التركية على عفرين

يصادف اليوم الخميس (20 كانون الثاني) الذكرى السنوية الرابعة لبدء الهجمات على مقاطعة عفرين المحتلة، التي استمرت 58 يوماً متواصلاً، أبدى خلالها وحدات حماية الشعب والمرأة وأهالي المقاطعة مقاومة بطولية منقطعة النظير.

وفي هذا الصدد، أصدر اتحاد المرأة الشابة في مدينة الطبقة، بياناً استنكر من خلاله الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين.

وأدان البيان الذي قرئ من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، بيداء الخضر، جرائم دولة الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين المحتلة.

مضيفاً أنه "بعد نشر الفوضى والخراب بدأت تركيا بسياسة التطهير العرقي حيث قامت بتهجير ما يقارب 80%من سكان مدينة عفرين الأصليين، وإسكان عوائل المرتزقة لتتحول المدينة الى حاضنة للإرهاب والتطرف".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال التركي "شكلت مجموعات مرتزقة مختصة لسرقة الآثار، لطمس المعالم الحضارية والأثرية للمدينة العريقة، بالإضافة إلى فرض التعامل بالعملة التركية، وتسويق المنتجات والبضائع التركية، وإغلاق المعابر ضاربين بعرض الحائط جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية".

وأكد أن كل الجرائم التي يمارسها بحق شعبنا في عفرين لم ولن تكسر من إرادة الشعوب "سنبقى نناضل بروح المقاومة والشهيدات والشهداء".

وفي الختام عاهد اتحاد المرأة الشابة "أنهم سيناضلون ضد كافة السياسات التعسفية، والانتقام لكل امرأة تعرضت للظلم والاضطهاد، سنبقى ماضين في طريق المقاومة والنضال حتى دحر آخر مستعمر من أراضينا".

كوباني

وفي السياق ذاته، أصدرت اليوم جامعة كوباني، بياناً استنكر بدء هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مدينة كوباني.

البيان قرئ من قبل الطالبة لافا قمر، باللغة الكردية من أمام مبنى الجامعة في مدينة كوباني، بحضور العشرات من طلاب ومعلمي الجامعة.

واستنكر البيان في مقدمته احتلال تركيا ومرتزقتها لمقاطعة عفرين، مضيفاً أن الآلاف من الطلاب والطالبات كانوا يواصلون تعليمهم في مدراس وجامعات ومعاهد مقاطعتهم بسلام وأمان إلى أن ضربت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ذلك السلام واحتلت المدينة.

وندد البيان بالجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة عفرين من قتل وخطف وتعذيب ناهيك عن التغيير الديمغرافي الذي تجريه وفصل عفرين عن شمال وشرق سوريا.

كما استنكر البيان الصمت الدولي والعالمي حيال ما يحصل في عفرين وبقية المناطق المحتلة.

مؤكداً "أن شعب عفرين لا يثق بالمواقف الدولية وعهودها، بل أنه يثق بقدرة شعب المنطقة على مواصلة النضال في وجه فاشية الاحتلال التركي وتحرير عفرين وبقية المناطق المحتلة".

في الختام ناشد البيان شعب المنطقة بخاصة الشبيبة بالسير على خطا الشهداء ورفع وتيرة المقاومة والنضال في وجه الاحتلال التركي.

(س ر)

ANHA