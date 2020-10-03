بيان يندد بما تقوم به تركيا من ممارسات ضد بلديات باكور كردستان

بصدد حملات الإبادة السياسية التي تمارسها السلطات التركية بحق البلديات المنتخبة بإرادة الشعب في تركيا، وباكور كردستان، تجمع العشرات من أعضاء هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة اليوم، أمام مبنى بلدية الشعب في مدينة قامشلو شمال وشرق سوريا، منددين بتلك الممارسات عبر بيان قرئ للرأي العام باللغتين الكردية والعربية.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة سليمان عرب.

وجاء في نص البيان:

"يوماً بعد يوم تثبت الحكومة الفاشية التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان أنها تعادي جميع القيم الإنسانية وتعادي الشعوب كافة، التي لا تتفق مع سياساتها الاحتلالية ومخططاتها التوسعية، لتتحول إلى دولة تحتضن وتصدر الإرهاب أينما توجهت وتستخدم أساليب وأدوات خارجة عن القانون والشرعية الدولية وآخرها احتلال عفرين وكري سبي وسري كانيه لتتحول تركية إلى بؤرة للتوتر والإرهاب المنظم الذي بات يهدد السلم والأمن العالمي.

إن حكومة العدالة والتنمية لم تقتصر على الصعيد الخارجي فقط، بل تهدف إلى الانتقام من الإرادة الحرة التي حققها الشعب الكردي بقيادة حزب الشعوب الديمقراطية، وذلك عبر حملات الإبادة السياسية التي يكرسها أردوغان وحزبه والتي بدأت باعتقال الرؤساء المشتركين للبلديات المطالبين بدعم مقاومة كوباني، عندما كانت محاصرة من قبل مرتزقة داعش حليف أردوغان، ليرتفع تعداد البلديات التي استولت عليها الفاشية التركية إلى /59 /بلدية من أصل/ 65 /بلدية فاز بها حزب الشعوب الديمقراطية، كما عينت وكلاء وأوصياء بقوة السلطة بدلاً من المنتخبين بإرادة الشعب، والتي أبدت دعمها لبلديات شمال وشرق سوريا، وكذلك اعتقال /82 /من الرؤساء المشتركين للبلديات والبرلمانيين وذلك في انقلاب على الديمقراطية وقيمها في الوقت الذي تدعي فيه الديمقراطية، متناسية أن الديمقراطية تأتي من خلال الانتخابات وإرادة الشعب إلا أن الديمقراطية التركية تستند إلى الذهنية السلطوية القومية الفاشية والعنصرية .

إننا في هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة ندين بأشد العبارات حملات الإبادة السياسية بحق البلديات المنتخبة بإرادة الشعب التي تمارسها الفاشية التركية بقيادة أردوغان وحزبه ونعلن في الوقت ذاته نحن في بلديات إقليم الجزيرة عن تضامننا مع إرادة الشعب وصوته الحر في شمال كردستان.

ندعو القوى الديمقراطية، والمنظمات، والأمم المتحدة، إلى وقف آلة الحرب والإرهاب وحملات الإبادة السياسية التي تمارسها حكومة العدالة والتنمية بحق الشعب الكردي ومكونات المنطقة، بهدف كسر إرادتهم الحرة كما وتعهد بمواصلة الثورة وخدمة شعبنا وفق مبادئنا الديمقراطية".

(ه ع)

ANHA