بيان مشترك من بغداد وهولير يدعو الاحتلال التركي إلى التوقف عن قطع الأشجار

ونقلًا عن وكالة روج نيوز، فقد جاء في البيان، الذي وقّع عليه وزير الزراعة الاتحادي محمد كريم الخفاجي، ووزيرة الزراعة في حكومة إقليم كردستان بيكه رد طالباني، ما يلي: "منذ مدة ونحن نتابع أخبارًا في وسائل الإعلام تتداول موضوع قيام مجموعة من الشركات التركية بمساعدة من القوات التركية بقطع أشجار الغابات الطبيعية في مناطق بهدينان في إقليم كردستان العراق، وتم نقل الأشجار المقطوعة إلى داخل تركيا للمتاجرة بها".

واستنكر الوزيران "هذه الأعمال غير الحضارية"، واعتبرا أنها "تصرفات عدائية ضد الطبيعة والبيئة العراقية وبيئة إقليم كردستان، بل عملًا عدائيًّا ضد الإنسانية وكل العالم لأن البيئة ليس لها حدود".

وطالبا الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم باتخاذ "الاجراءات السريعة المناسبة لوقف هذه الأعمال".

وناشدا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية "التعاون معنا في إيجاد الحلول لهذه الأعمال غير المسؤولية".

(ج)