بيان من وحدات حماية المرأة في الذكرى الخامسة للهجوم على عفرين

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بياناً كتابياً، اليوم، في الذكرى الخامسة لبدء الهجوم التركي على مقاطعة عفرين المحتلة.

جاء في نص البيان:"

في الذكرى الخامسة للهجوم على عفرين، سنناضل بروح شهداء مقاومة العصر وسننتقم لشهدائنا بالروح الوطنية لشعبنا وننهي الاحتلال على أرضنا.

العقلية الاستعمارية التي تنكر إرادة الشعوب وتعادي القيم الديمقراطية، تسعى عبر الاحتلال والمجازر للقضاء على الشعوب الساعية للحرية. الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي وتهديداتها نابعة من العقلية السلطوية. بالرغم من ذلك شعبنا يقاوم إلى جانب المقاتلين والمقاتلات في ساحات النضال من أجل الحرية. خلال الهجمات الجوية التركية في الـ 19 من تشرين الثاني الماضي، أثبت شعبنا من الشهباء وحتى كوباني وإلى ديرك موقفه وتمسكه بأرضه وتبنى ثورته. لقد التحمت قوتنا مع إرادة شعبنا. سنواصل النضال مادام هناك شبر واحد من أرضنا تحت الاحتلال. نعاهد شعبنا ورفاقنا الذين استشهدوا في عفرين وشهداء حملة مطرقة الشعوب أننا لن نترك أرضنا للمحتلين".

(م)

ANHA