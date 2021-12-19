بيان من قوى الأمن الداخلي حول تفجير دراجة نارية في مدينة الحسكة

وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي- شمال شرق سوريا بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"أقدم مجهولون يتبعون للجهات المعادية على تفجير دراجة نارية في حي غويران بمدينة الحسكة بالقرب من إحدى الصيدليات مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة، حيثُ سارعت قواتنا بنقلهما إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج اللازم ، كما سارع أعضاء قواتنا بحملة تمشيطٍ وبحثٍ عن الفاعلين ليتم تقديمهم للمحاكمة على هذه الأعمال الإرهابية وانصياعهم خلف الجهات المعادية لشعبنا ومناطقنا في شمال شرق سوريا.

إننا في قوى الأمن الداخلي نعاهد كافَّة مكونات شعبنا بالعمل المستمر والجاهزية التامَّة إلى أن يعم الأمن والسلام كافة مناطقنا وأن كل ما تسعى إليه الجهات الإرهابية والمعادية من تخريب وإثارةٍ للفتن لن يثنينا عن أهدافنا ومساعينا في الدفاع عن أهلنا وحماية ممتلكاتهم".

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ANHA