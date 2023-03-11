بيان من دير الزور: في 12 آذار حاولوا هدم العلاقة العربية الكردية لكنهم فشلوا

يصادف يوم غد الأحد، الذكرى السنوية الـ19 لمجزرة 12 آذار في قامشلو والتي تحولت إلى انتفاضة في وجه الشوفينية.

وبهذه المناسبة أصدرت لجنة الشباب والرياضة في دير الزور، بياناً، ألقي في ساحة الصالة الرياضية في منطقة السبعة كيلو، بحضور أعضاء الشبيبة الثورية ولجنة الشباب والرياضة ولاعبي فريق دير الزور.

البيان قرئ من قبل الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في دير الزور، خالد السلامة.

وجاء في مستهله: "نحن كشبيبة دير الزور، نقف اليوم استذكاراً لشهدائها الكرام إثر حادثة 12 آذار والتي هدفت إلى هدم العلاقة العربية الكردية".

البيان أكد أن محاولات الهدم باءت بالفشل وتابع: "بفضل مقاومة الشعوب تحول هذا التاريخ من ماضٍ حزين إلى مستقبل أجمل وفي كل عام في مثل هذا اليوم 12 آذار يلتقي الشعب العربي والشعب الكردي للتأكيد على الوحدة بينهم مخيبين آمال الأنظمة الرأسمالية ومساعيها".

البيان اختتم: "إن الروابط بين الشعبين العربي والكردي أكبر وأقوى من المؤامرة والعداوة وكما ناضلنا ضد الإرهاب نناضل اليوم ضد الإرهاب التركي صامدين في وجه التحديات والأنظمة الرأسمالية مؤكدين على أخوة الشعوب".

(ع ع/سـ)

ANHA