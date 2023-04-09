بيان من أهالي السليمانية خلال التظاهرة التي انطلقت اليوم

نظمت، اليوم تظاهرة في السليمانية للتنديد بالهجوم الذي نفذه الاحتلال التركي على مطار السليمانية. وأكد المتظاهرون أن الاحتلال يتصرف بما يخالف الاتفاقيات الدولية ويرتكب جرائم حرب. كما طلبوا "من حكومة العراق والإقليم عدم الصمت تجاه هجمات الدولة التركية وإبداء موقف واضح حيالها".

وأدلى الناشط السياسي جوتيار رشيد ببيان باسم المتظاهرين. جاء في مستهله: " نسأل كأهالي السليمانية لماذا هذه الجرائم والاعتداءات، في شهر رمضان المبارك الذي يحرّم كل أشكال إراقة الدماء والعنف. نسأل لماذا تحاول الدولة التركية المحتلة باستمرار خلق البلبلة وعدم الاستقرار في إقليم كردستان وغرب كردستان".

وأفاد البيان بأن الهجوم الأخير للدولة التركية على شعب كردستان يندرج في نطاق جرائم الحرب وقال: “حسب المادة 2 فقرة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة الاعتداء على أماكن المدنيين جريمة حرب. ويعاقب عليه القانون كما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية. لكن للاحتلال التركي تواصل تكرار هذه الجرائم بحق شعب كردستان.”

وطالب المتظاهرون خلال البيان "يجب إيقاف التجارة مع تركيا. يجب على الشعب مقاطعة بضائع الدولة التركية. كما يجب استدعاء السفير التركي في بغداد وهولير وتحذيره من قبل حكومة العراق والإقليم. ونطلب من الأمم المتحدة وأصدقاء الشعب الكردي ومناضلي الحرية في العالم عدم السماح لدول المنطقة بارتكاب جرائم ضد المدنيين والأماكن المدنية.”

واختتم البيان " نطالب رؤساء العراق وإقليم كردستان بعدم الصمت على جرائم الاحتلال وإبداء موقف واضح".

(سـ)