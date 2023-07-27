بيان لقوى الأمن الداخلي حول استهداف مسيرة الاحتلال لسيارتين في تل معروف

استهدفت، بعد ظهر اليوم، طائرة مسيرة للاحتلال التركي سيارتين على الطريق الواصل بين قرية خزنة وبلدة تل معروف في الريف الجنوبي الغربي لناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو.

المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي اصدر بياناً، حول الاستهداف وخلاله ، اعلن عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة شخصين بجروح متفاوتة.

وجاء في نص البيان المنشور على الموقع الرسمي للمركز الإعلامي:

"استمراراً لسلسلة الاعتداءات التركية على مناطقنا، استهدف الطيران المسير للاحتلال التركي اليوم الخميس 27 / تموز سيارتين على الطريق الواصل بين قرية خزنة و بلدة تل معروف مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص و إصابة شخصين بجروح متفاوتة.

حيث سيتم الكشف عن كافة المعلومات في وقت لاحق".

(سـ)