بيان لقوى الأمن الداخلي حول الهجوم التركي على كوباني

يأتي البيان عقب استهدفت طائرة تركية مسيرة فجر اليوم إحدى مراكز قوى الأمن داخلي في كوباني، وجاء في نص البيان:

"إلى شعبنا والرأي العام:

تواصل قوات الاحتلال التركي استهداف مناطقنا وقواتنا الساهرة على احتواء تفشي فيروس كورونا، مع التزامها بالنداء الأممي الداعي إلى وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف.

حيث قامت طائرة مُسيّرة تركية باستهداف إحدى مراكزنا الأمنية في مدينة كوباني، فجر اليوم الثلاثاء 28 أبريل / نيسان.

انفجرت القنبلة الأولى في تمام الساعة الثالثة فجراً فور إلقائها، مخلفةً أضرار مادية، كما انفجرت القنبلة الثانية في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقيقة فجراً، بعد إلقائها بعشر دقائق لأنها كانت تعمل بمؤقت زمني، ولم يخلّف الانفجاران أية أضرار بشرية.

إننا في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا نؤكد التزامنا التام بالنداء الأممي لوقف النزاع بين كافة الأطراف، في هذا الظرف الطارئ الذي يمر به العالم، كما ندعو القوى الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار على كافة المناطق الحدودية للدولة التركية إلى أداء واجبها حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين في كافة مناطق شمال وشرق سوريا من استهدافات الاحتلال التركي المستمرة لمناطقنا".

ANHA