بيان لمؤتمر ستار يدين الهجمات التركية والعزلة على القائد عبد الله أوجلان

تنديدًا بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، أدلى مؤتمر ستار في حي جودي بمدينة قامشلو ببيان، استنكر فيه الهجمات وأدان العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وقرئ البيان أمام مقر مؤتمر ستار بحي جودي في مدينة قامشلو، من قبل العضوة ليلى أحمد إبراهيم، وجاء في نصه: "باسم كافة مكونات المنطقة ندين ونستنكر سياسة وهجمات الدولة الفاشية على قواتنا HPG في مناطق الدفاع المشروع، فمنذ سنين والدولة الفاشية التركية مستمرة في عدوانها على شعبنا ومناطقنا ولكن النصر سيكون حليف أبنائنا البواسل الأبطال في جبال كردستان، المناضلين والمقاومين بكل إرادة وثقة".

وأكد البيان أن "الدولة الفاشية، وعبر استخدامها كافة الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًّا، لن تستطع النيل من إرادتنا"، كما أدان العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، مبيّنًا أن فكره وفلسفته أصبحت مثالًا للعالم أجمع.

وعاهد البيان بمتابعة مسيرة الشهداء والسير على خطاهم حتى آخر رمق.

(ه ع/م ح)

ANHA