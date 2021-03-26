بيان لمجلس تل تمر العسكري حول هجمات المرتزقة على المنطقة خلال اليومين الماضيين

أصدر مجلس تل تمر العسكري اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، حول الهجمات التي شنها مرتزقة الاحتلال التركي على قرى تل تمر خلال يومي الـ 24 والـ 25 من آذار الجاري.

وجاء في نص البيان:

في الـ 24 من آذار الجاري، حاول مرتزقة الاحتلال التركي شن هجمات على قريتي تل اللبن وكوزلية التابعة لناحية تل تمر، وتصدى مقاتلونا لهذه الهجمات، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات، وخلال تلك الاشتباكات أُصيب 4 من عناصر المرتزقة، فيما لم يتم الحصول على معلومات مؤكدة حول عدد القتلى، بالإضافة إلى تدمير جرافة تابعة للمرتزقة.

وبالتزامن مع الهجمات، قصف مرتزقة الاحتلال التركي المنطقة بالأسلحة الثقيلة، واستهدف القصف منازل المدنيين.

وفي الـ 25 من آذار الجاري، حاول المرتزقة شن الهجمات مرة أخرى، وتم إفشال هذه الهجمات، وخلال الاشتباكات التي شهدتها المنطقة، أُصيب 5 من عناصر المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير جرافة عسكرية وإعطاب آلية عسكرية تابعة للمرتزقة، فيما قصف المرتزقة المنطقة بالأسلحة الثقيلة".

(د ج)