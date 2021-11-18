بيان في دير الزور يرفض الاعتداءات التركية ويدعو للوقوف في وجهها

وشارك في البيان الذي قرئ من قبل المدرس وعضو حزب سوريا المستقبل، حسين الخاروف، في إعدادية الذكور في بلدة هجين، وجهاء المنطقة، وممثلون عن المجالس المحلية والكادر التدريسي في الخط الشرقي. وجاء في نصه:

"نحن معلمو المنطقة الشرقية ندين ونستنكر الاعتداءات والهجمات المتكررة على الأراضي السورية، ونناشد العالم أجمع والمنظمات الدولية والتحالف الدولي ضرورة التدخل لكبح جماح التدخلات التركية بذرائع وحجج واهية، ومنها الجرائم التي ارتكبتها في رأس العين وعفرين وتل أبيض، من قتل وخطف وتدمير، والوقوف مع متطلبات شعوب شمال وشرق سوريا".

وأضاف البيان "أن الحرب التركية لها آثار سلبية؛ أدت إلى تعثر العملية التعليمية في مناطق شمال وشرق سوريا".

ودعا إلى الوقوف في وجه الاعتداءات التركية، وأكد الدعم لقوات سوريا الديمقراطية "ندعو الجميع إلى الوقوف صفًّا واحدًا ضد الاعتداءات التي تستهدف الاستقرار في مناطقنا، ونؤكد دعمنا للإدارة الذاتية. كما نؤكد دعمنا لقوات سوريا الديمقراطية التي حررت الأرض وتحاول تحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال تقديم كافة الخدمات لأقاليم دير الزور.

وندعو الإعلام الدولي إلى تكثيف عمله، ودعمه للمؤسسات المدنية وإيصال رسالةٍ أن هذه الادارة وقواتها من نبض الشارع وهي ممثلهم الوحيد في المنطقة؛ لتخليصهم من الأنظمة السلطوية والديكتاتورية".

(ث ع/ سـ)

ANHA