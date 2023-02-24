بيان بخصوص تفجير سيارة في الشيخ مقصود

وكانت المجموعات التابعة للاستخبارات التركية قد فجرت سيارة اليوم بمنطقة الشقيف في الشيخ مقصود.

وأدى التفجير إلى استشهاد عضو لجنة الاقتصاد حمزة كوباني وإصابة ٣ آخرين أحدهم حالته حرجة.

وفي هذا السياق، أصدر المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بيانا جاء فيه:"

بيان إلى الرأي العام

في البداية نترحم على أرواح جميع ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة وجميع الشهداء الذين تم استهدافهم من قبل الدولة التركية الفاشية وخاصة في وقت وقوع الزلزال المدمر الذي خلف الآلاف من ضحايا المدنيين ومازالت الدولة التركية مستمرة في سياستها في أستهداف المدنيين والمنشآت المدنية عن طريق التفجيرات والطائرات المسيرة

ورغم الحصار الخانق على حيي شيخ مقصود والاشرفية تم استنفار المجلس العام وجميع مؤسسات الحي خلال ساعات الأولى من الزلزال وخاصة لجنة الاقتصاد في تقديم يد العون للأهالي المتضررين نتيجة الزلزال

واليوم تم استهداف الرفيق حمزة كوباني عضو في لجنة الاقتصاد من قبل مجموعات تابعة للميت التركي واستهدافه بتفخيخ سيارته وهو كان يعمل جاهداً ليلاً ونهاراً من أجل خدمة وتأمين ما يلزم من احتياجات الأهالي ضمن هذه الظروف الصعبة

وأنضم إلى قافلة الشهداء وأصابة ثلاث أخرين وواحد منهم حالته حرجة وخطيرة

وندين هذا الإجرام التركي الفاشي المجرد من الأخلاق والإنسانية في ظل هذه الظروف الصعبة من الزلزال والحصار الذي أستهدف الأهالي في حيي شيخ مقصود والاشرفية والمتمثلة في شخصية الرفيق حمزة كوباني

ونحن إدارة المجلس العام في حيي شيخ مقصود والأشرفية نعاهد الشهيد حمزة بالسير على خطاه ونكون على قدر المسؤولية ".

ANHA