بيان أوروبي: على إيران التخلي عن التصعيد النووي

وأصدرت الدول الأوروبية الـ 3 في مجلس المحافظين (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تلاه المندوب الألماني، اليوم الخميس، بياناً جاء فيه إن "تصعيد إيران النووي غير مسبوق ويشكّل تهديداً للأمن الدولي والإقليمي".

وأضاف البيان: "بذلنا أقصى جهدنا لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي، لكنها ظلت تقدم طلبات خارج الاتفاق". وتابع: "الوضع الذي نحن فيه خطير جداً، وندعو إيران إلى عكس تصعيدها النووي"، حسب شبكة العربية.

في السياق نفسه، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا إن "إيران لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة ولم تقدم تفسيرات ذات مصداقية فنية، فيما يتعلق بالقضايا العالقة في ملف الضمانات".

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن طهران لم تقدم تفسيرات "ذات مصداقية فنية" بشأن الضمانات. وأضافت: "أعربنا مراراً عن مخاوفنا الجادة بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة في إيران".

وأعربت البعثة الأوروبية عن "القلق البالغ" من أن الموقع الحالي لهذه المواد النووية غير معروف للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما قال سفير الاتحاد الأوروبي إن بروكسل "تتوقع تحقيق تقدم سريع وملموس في أقصر إطار زمني"، مضيفاً أنها ستنظر "في اتخاذ مزيد من الإجراءات وفقاً لذلك".

ودعا السفير الأوروبي إيران للتعاون وتزويد الوكالة فوراً بالتفسير حول آثار اليورانيوم في مواقع غير معلن عنها، مضيفاً: "إيران لديها التزام قانوني بتزويد الوكالة بالتفسير المطلوب لانضمامها لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية". وتابع: "إيران لا يمكنها الانسحاب بشكل أحادي من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية".

كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي إن "إيران وافقت على استمرار الحوار مع الوكالة لتزويدها بإجابات. ونحثها على عدم تفويت الفرصة هذه المرة".

(د ع)