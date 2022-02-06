بوزان خليل: التصعيد التركي الأخير على مناطقنا انتقام لفشل مخططه في الحسكة

وجاء حديث الرئيس المشترك لهيئة الداخلية خلال اجتماع عقد في ناحية عين عيسى حضره أعضاء مؤسسات مقاطعة كري سبي والرؤساء المشتركين لكوميناتها، بهدف شرح الوضع السياسي وآخر المستجدات السياسية والعسكرية التي تمر بها المنطقة.

حيث قال في بداية حديثه بأن هجوم خلايا داعش على سجن غويران في مقاطعة الحسكة لم يأت محض صدفة، بل كان مخطط له من قبل الدول المعادية لمشروع الإدارة الذاتية لضرب الأمن والاستقرار الذي ينعم به قاطنوها.

وأضاف بأن هذا المخطط ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير لأن الدول والأطراف المعادية لمشروعنا في إشارة منه إلى تركيا وحكومة دمشق لا تريد لمشروعنا القائم على التكاتف والتعايش المشترك الاستمرار، ولن يدخر المتربصون به فرصة لضرب هذا المشروع.

عن التصعيد التركي الأخير وتكثيف القصف على المناطق السورية المحاذية له من الشهباء مروراً بعين عيسى وتل تمر وصولاً لعين ديوار، قال بوزان بأن هذا التصعيد جاء انتقاماً من شعوب المنطقة التي تكاتفت وساندت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لإفشاله.

واسترسل بوزان في حديثه قائلاً "القاصي والداني يعلم بأن تركيا لها الدور الكبير في هذا المخطط وهي لم تخف ذلك حيث بدأت منذ اللحظة الأولى للهجوم بالقصف على كل من تل تمر وناحية عين عيسى، واستهدفت بطائراتها المسيّرة الأرتال العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية التي كانت تتوافد لمساندة رفاقهم للسيطرة على هجوم السجن.

ولم يستثن بوزان حكومة دمشق من لعب دور كبير في مخطط سجن غويران من خلال الحرب الخاصة التي مارستها من خلال إعلامها لتشويه النصر الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية بالسيطرة على هجوم السجن باتهامها قسد بأعمال إجرامية ضد الأهالي هناك متناسية أن قسد هي من حررت المنطقة بعد هروب قواتها من أفواجها وفرقها العسكرية وترك الأهالي في عموم مناطق شمال شرق سوريا يواجهون مصيرهم مع أعتى إجرام وإرهاب في العالم "داعش".

وأشار بوزان في ختام حديثه إلى أن تكاتف شعوب شمال وشرق سوريا ومساندتهم للقوات العسكرية ساهم في النصر الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية في مقاطعة الحسكة، مؤكداً بأن الوعي والتعاضد بين كافة المكونات كفيل بإفشال كافة المخططات التي يحيكها المتربصون بمناطقنا.

(سـ)

ANHA