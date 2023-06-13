بوتيرة عمل عالية بلديات الشعب تنفذ مشاريعها الخدمية

تستمر بلديات الشعب في شمال وشرق سوريا بتقديم خدماتها للمواطنين وإنجاز المشاريع بوتيرة عالية، ويتركز برنامج العمل خلال هذه الفترة على تعبيد الشوارع والطرق وتنفيذ مشاريع توسيع وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي إلى جانب أعمال خدمية مستمرة.

جل آغا

ففي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، تستعد بلدية الشعب لتنفيذ مشروع تمديد شبكة للمياه بطول 650 متراً في قرية العمارات في الريف الجنوبي الغربي للناحية، ما يضمن توفر مياه الشرب لأهالي القرية التي تعاني من انقطاع المياه في أغلب الأحيان.

إلى جانب ذلك، وضعت البلدية خطة عمل لتنفيذ مشروع وتجميل الرصيف في الشارع العام في مركز الناحية، إضافة لتجهيز وتعبيد عدد من الشوارع الفرعية ضمن الناحية.

وحسب الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في جل آغا فريال قسوم، فإن أعمال البلدية الخدمية تستمر بشكل دوري إلى جانب وضع خطط لتنفيذ المشاريع المهمة والتي تعود بالفائدة على المواطنين.

فريال أشارت إلى أن أعمال الاهتمام بالنظافة وجمع النفايات من شوارع وأحياء وسوق الناحية، وصيانة مجاري الصرف الصحي، هي من الأعمال الدورية واليومية للبلدية.

ومع قدوم فصل الصيف، والذي يعاني فيه المواطنون من نقص مياه الشرب، عملت ورشات البلدية على صيانة عدد من الآبار وشبكات المياه، ووفق الرئيسة المشتركة، فإن مشكلة المياه حُلّت بنسبة 95% في ناحية جل آغا.

الدرباسية

وفي ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، نفذت بلدية الشعب واستجابت لطلب أهالي قرية القرمانية، مشروع تعبيد طريق القرية.

وأنهت ورشات البلدية منذ عدة أيام، بمد المجبول الزفتي من دوار قرية القرمانية، إلى الطريق الشرقي للقرية.

وفي سياق متصل، تستعد بلديات الشعب في عموم مناطق ومدن ونواحي شمال وشرق سوريا للبدء بمشاريع تعبيد الطرق، وفق برنامج عمل عام 2023، وتجري في هذه الفترة أعمال صيانة وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي في الشوارع التي من المقرر تعبيدها.

(كروب /سـ)

ANHA