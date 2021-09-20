بوتيرة عمل عالية.. العمل مستمر على إيصال التيار الكهربائي إلى أحياء الرقة

هذا، وتشمل المشاريع التي تم إطلاقها الطرف الشمالي لحي الدرعية وحيي الكهربة والفرات، في الطرفين الشمالي والغربي من مدينة الرقة.

وبحسب الرئيس المشترك للجنة الطاقة والاتصالات في الرقة، المهندس حامد اللواش، فإن المشاريع تستهدف الأحياء التي لم يصلها بعد التيار الكهربائي في مدينة الرقة.

وذكر اللواش أن العمل جارٍ على إعادة تشغيل محولة ( 20ميغا ) في محطة الرقة2؛ لزيادة التغذية الكهربائية إلى مدينة الرقة.

هذا، وتطالب اللجنة الأهالي بالالتزام بتركيب قواطع 10 أمبير؛ لتخفيف الضغط على محولات الكهرباء، وضمان عدم حصول الأعطال في الشبكة.

وكانت الكهرباء في الرقة من أكثر القطاعات التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب التي دارت داخل المدينة، ووصلت نسبة الدمار إلى100% .

وبحسب لجنة الطاقة والاتصالات؛ فإن التيار الكهربائي يغذي أكثر من 65 % من مدينة الرقة، وسط استمرار العمل على إيصالها إلى كامل المدينة.

(سـ)

ANHA