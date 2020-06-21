بوتيرة عالية ...بلديات الشعب تواصل أعمالها الخدمية

تواصل بلديات الشعب في عموم مناطق شمال وشرق سوريا أعمالها الخدمية بوتيرة عالية، من خلال تنظيم حملات النظافة، وتعبيد الطرق وتأهيل شبكات الصرف الصحي، فيما عملت بلدية الشعب في مقاطعة قامشلو على افتتاح مسلخ للقصابين، وتركز عمل بلديات أخرى على تقديم الخدمات المختلفة.

بلدية الشعب في حلب أنهت مشاريع خدمية وتعمل على تنفيذ أخرى

أنجزت بلدية الشعب لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب خلال هذه الفترة، عدة مشاريع، فيما تستمر بالعمل في مشاريعها الأخرى.

فكانت مسألة تجميل الشوارع والاهتمام بنظافتها، وإزالة الأنقاض من المنازل والمحاضر المهجورة، والقيام على تعقيم الشوارع عن طريق رش المبيدات الحشرية، من أهم ما قامت به البلدية.

فيما عملت ورش لجنة الصرف الصحي التابعة لبلدية الشعب، قدر المستطاع على تغيير وتصليح الصرف الصحي في الحيين، بعد تقديم عدة شكاوى من قبل المواطنين.

وبهذا الخصوص، قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب مهدي بلال " شبكة الصرف الصحي في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية غير منظمة، لذا تسعى البلدية إلى تغييرها وتنظيمها من جديد".

مشاريع بلدية حيي الشيخ مقصود والأشرفية

ستقوم بلدية الشعب في الأيام القادمة بإنشاء كراج جديد للنقل الداخلي، ونقل الركاب من حلب إلى مناطق الشهباء، بسبب استحكام واستغلال المواطنين من قبل بعض أصحاب السيارات.

كما أنها تسعى إلى تنفيذ مشاريع تعبيد وترميم الطرق، وستقوم في الأيام القادمة بالعمل على ترميم وتزفيت وإصلاح الطرق التي تشققت نتيجة الأحوال الجوية في السنة الماضية.

86% من مشروع تعبيد الطرق في الرقة أُنجز

وبغرض تسهيل التنقل بين الرقة وريفها خاصة بعد التخريب الذي طال الطرق المؤدية إلى مدينة الرقة في فترة وجود مرتزقة داعش، أنجزت دائرة الخدمات الفنية 86% من مجمل مشروع إعادة تأهيل طرق الريف الغربي ( المزارع) حسب القائمين والمشرفين عليه.

محمد الخضر الإداري في دائرة الخدمات الفنية قال عن مشاريع إعادة تأهيل الطرق: "تعمل دائرة الخدمات الفنية في مجلس الرقة المدني من خلال ورشاتها وحزمة من المشاريع التي أطلقتها في المرحلة السابقة على إعادة تأهيل الطرق في المدينة، وتم إنجازها، كما تم الانتقال الى الأرياف بهدف تخفيف معاناة الأهالي في التنقل من وإلى المدينة".

افتتاح مسلخ للحوم في ناحية تل حميس

افتتحت بلدية الشعب في ناحية تل حميس مسلخًا للحوم في سوق الأغنام التابع للناحية، وخصصت مراقبين على المسلخ للإشراف على الذبح وتطبيق الشروط الصحية والبيطرية والبيئية المرتبطة بإدارة المسلخ، والتحقق من سلامة لحوم الحيوانات المُعدّة للذبح حفاظًا على صحة المستهلكين.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية تل حميس عبدالرحمن الهادي أوضح أن الهدف من افتتاح المسلخ هو التأكد من سلامة الذبائح وصلاحية استهلاكها، ومنع ذبح الذبائح بطريقة عشوائية في أماكن مكشوفة معرضة لأشعة الشمس وغير متوفرة فيها سبل النظافة.

(كروب /سـ)

ANHA