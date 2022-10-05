وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأسبوع الماضي، أن مناطق لوهانسك، دونيتسك، زاباروجيا، وخيرسون الأوكرانية باتت روسية، وأن "الكرملين نظم فيها استفتاءات انتهت بتأييد كبير للضم".

وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده اتخذت ما وصفها "بالخطوة الحاسمة"، من خلال التوقيع على طلب الانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

بينما وصفت أميركا ودول غربية الاستفتاءات بأنها "صورية" نظمت تحت تهديد السلاح، مؤكدة عدم اعترافها بها.

وخلال الشهر الماضي منيت روسيا ببعض الخسائر، ما دفعها إلى اتخاذ بعض الإجراءات كالاستفتاءات والتعبئة العسكرية الجزئية، والتهديد بالسلاح التكتيكي النووي.

(ل د)