بوتين يوقع رسمياً على "مرسوم ضم" المناطق الأوكرانية الأربعة

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رسمياً على "مرسوم ضم" المناطق الأوكرانية الأربعة.
العالم والشرق الاوسط 2022-10-05T11:00:00 مركز الأخبار

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأسبوع الماضي، أن مناطق لوهانسك، دونيتسك، زاباروجيا، وخيرسون الأوكرانية باتت روسية، وأن "الكرملين نظم فيها استفتاءات انتهت بتأييد كبير للضم".

وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده اتخذت ما وصفها "بالخطوة الحاسمة"، من خلال التوقيع على طلب الانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

بينما وصفت أميركا ودول غربية الاستفتاءات بأنها "صورية" نظمت تحت تهديد السلاح، مؤكدة عدم اعترافها بها.

وخلال الشهر الماضي منيت روسيا ببعض الخسائر، ما دفعها إلى اتخاذ بعض الإجراءات كالاستفتاءات والتعبئة العسكرية الجزئية، والتهديد بالسلاح التكتيكي النووي.

(ل د)


إقرأ أيضاً