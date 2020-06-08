بوتين يؤكد للسيسي ترحيب روسيا بإعلان القاهرة

صرح الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم تطورات الأزمة في ليبيا، هذا ورحب بوتين بإعلان القاهرة ، خلال مكالمة هاتفية بحثا خلالها بشكل مفصل الأوضاع في ليبيا.

وأضاف الكرملين أن السيسي أخبر بوتين بفحوى المحادثات التي عقدت يوم 6 حزيران/ يونيو في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية ، المشير خليفة حفتر، والتي تم نتيجتها عرض خطوات لتسوية الأزمة الليبية بطريقة سياسية.

وأوضح الكرملين في هذا السياق إلى أن روسيا قدرت إيجابيا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر من أجل ليبيا. وصمم بوتين والسيسي على مواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.

)أ ع)