بوتين يناقش مع ولي العهد السعودي عدداً من الملفات من بينها اليمن وأوكرانيا

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استعرضا خلال مكالمة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب السعودي "المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، خصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري"، وأعربا عن "سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط متبادلة المنفعة" بين الدولتين.

وأشاد الرئيس الروسي وولي العهد السعودي، وفقاً للبيان، بالعمل المشترك الجاري ضمن إطار تحالف "أوبك +" بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

وتابع البيان: "تم تبادل الآراء إزاء عدد من الملفات المطروحة على الأجندة الدولية، منها الوضع حول أوكرانيا والتسوية في اليمن"، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

(د ع)