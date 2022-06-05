بوتين يهدد بضرب مواقع أوكرانية جديدة وتصريحات متناقضة حول بلدة سيفيرودونيتسك

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1" وبثت اليوم الأحد، إن الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ليس له سوى هدف واحد هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن.

وأضاف أنه إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، "فسنقوم بالاستنتاجات المناسبة وسنستخدم وسائل التدمير المتوفرة التي لدينا ما يكفي منها، لضرب مواقع لم نضربها من قبل".

وتشن كل من موسكو وكييف حرب تصريحات متناقضة حول العديد من القضايا السياسية والميدانية، ومنها وضع بلدة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا.

ففيما أكدت روسيا السيطرة شبه التامة على البلدة الاستراتيجية، نفت كييف الأمر، مؤكدة أن القوات الأوكرانية تحاول استعادتها، وتمكنت بالفعل من إعادة الانتشار في بعض النقاط، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

فقد أعلن اولكسندر ستريوك رئيس بلدية سيفيرودونيتسك، مساء أمس السبت، أن قوات بلاده تحاول "استعادة السيطرة التامة على المدينة. وقال في مقابلة متلفزة بثت على حساب تلغرام الرسمي الإقليمي إن القوات الروسية "حققت بعض النجاحات وتمكنت من دخول المدينة والاستيلاء على قسم كبير منها وقسمتها إلى اثنين".

لكنه أكد أن الجيش الأوكراني تمكن من إعادة الانتشار وبناء خط دفاعي".

كما أضاف أن "قوات بلاده تقوم بكل ما هو ممكن حالياً لاستعادة السيطرة التامة على المدينة". وشدد على أن "القوات المسلحة واثقة بأنها ستنجح في استعادة السيطرة".

بدورها، أوردت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن "المعارك متواصلة للسيطرة التامة على سيفيرودونيتسك"، من دون مزيد من التفاصيل.

أتت تلك التصريحات بعدما أكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن "الوحدات العسكرية الأوكرانية انسحبت من سيفيرودونيتسك نحو مدينة ليسيتشانسك المجاورة، إثر تكبدها خسائر كبيرة خلال المعارك".

يشار إلى أن القوات الروسية كانت أطلقت منذ آذار/ مارس الماضي المرحلة الثانية من تحركها العسكري في أوكرانيا، مركزة على مناطق الشرق.

وتعتبر سيفيرودونيتسك بلدة مفتاحية في إقليم دونباس سيمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على سلوفيانسك وكراماتورسك آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.

(د ع)