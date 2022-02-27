بوتين يضع الردع النووي في حالة تأهب والناتو يعزز قواته وأوروبا تعاقب روسيا

بعد انتهاء مهلة الساعتين التي منحتها بلاده للتفاوض، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، أن أوكرانيا لم تستغل الفرصة المناسبة والدعوة من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

روسيا تؤهب قوات الردع النووي

وسط تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين موسكو والغرب على خلفية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووي، في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى.

وطلب بوتين من وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان العامة للجيش بوضع كافة قوات الردع النووي ضمن "نظام خاص للخدمة القتالية".

واشنطن: بوتين يفبرك تهديدات لتبرير هجوم جديد

في المقابل، رد البيت الأبيض على تلك الخطوة، معتبراً أن طلب بوتين وضع القوات النووية في حال استنفار، أتى من أجل تبرير أي هجوم.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الناتو لم يهدد روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي "يفبرك تهديدات" لوضع "قوة الردع" النووية في حالة تأهب، وتبرير "اعتداءاته".

الناتو يحذر من خطورة الوضع ويرسل الآلاف من مضادات الدبابات والطائرات

وتعليقاً على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم، وضع قوات الردع النووية في حالة تأهب، اعتبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأحد، أن قرار بوتين سلوك "غير مسؤول" وتصعيد جديد، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن".

وأضاف "وبالطبع، إذا جمعت هذا الإعلان مع ما يفعلونه على الأرض، يشنون حرباً على دولة مستقلة ذات سيادة ويشنون عملية غزو شامل لأوكرانيا، فهذا يزيد من خطورة الوضع".

فيما قال إن الآلاف من مضادات الدبابات والطائرات في طريقها إلى أوكرانيا، لافتاً إلى وصول أسلحة دقيقة لأوكرانيا كصواريخ جافلين المضادة للدروع.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الناتو تعزز دفاعاتها الجوية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إغلاق المجال الجوي الأوروبي بالكامل أمام روسيا، كما أعلنت المفوضية الأوروبية حرمان روسيا من نظام "سويفت".

تركيا: سنفعّل بند الحرب بشأن الممرات المائية

وعلى وقع ذلك، أعلنت تركيا، أنها ستفعّل بند الحرب بشأن الممرات المائية تمهيداً لإغلاقها أمام السفن الحربية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لقناة محلية: "سننفذ بشفافية جميع بنود اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق البحرية" التي يعود تاريخ توقيعها إلى عام 1936 في سويسرا.

ووفقاً لبنود هذه الاتفاقية، تسمح أنقرة للسفن والبواخر الحربية التابعة للدول غير الساحلية في البحر الأسود أثناء وقت السلم أن تمر بحرية عبر مضائقها (مضيقي البوسفور والدردنيل المؤديين إلى البحر الأسود)، لكن لا يمكن للسفن الحربية التابعة للدول غير الشاطئية البقاء في البحر الأسود لأكثر من 21 يوماً.

هذا وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد، أمس السبت، دعوة بلاده لتركيا لإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، لكن مصادر تركية نفت قيام أنقرة بمنع السفن الروسية.

(ي ح)