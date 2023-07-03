بوتين يبدأ عملية السيطرة على فاغنر وبايدن يبدأ الحشد ضد روسيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأزمة في روسيا ومساعي واشنطن لحشد الدعم ضد الأخيرة.

مسؤولون غربيون: الرئيس الروسي بدأ عملية السيطرة على مجموعة فاغنر

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين غربيين قولهم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ السيطرة على مجموعة فاغنر، بعد فشل التمرد الذي شنته المجموعة قبل نحو أسبوع.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين، إن بوتين يسعى للسيطرة على أكثر من 100 شركة تابعة لمجموعة فاغنر، وإن الأجهزة الأمنية الروسية داهمت مؤسسات تابعة للمجموعة.

وأضافت أن قائد فاغنر يفغيني يريغوجين نقل بعض ممتلكاته لموظفيه في الأسابيع التي سبقت التمرد، وهو ما قد يعقّد الأمر على الكرملين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين، فإن بريغوجين بنى واحدة من أكثر الهياكل المؤسسية تعقيداً وغير الخاضعة للمساءلة.

وحسب المسؤولين الغربيين الذين تحدثوا للصحيفة، فإن العديد من الصفقات التي أبرمتها فاغنر مع حكومات أفريقية كانت غير رسمية، وتعتمد على التهريب.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية واستخبارية أن الكرملين يتجه للسيطرة على كامل عمليات مجموعة فاغنر في العالم.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها أن موسكو أبلغت الرئيس السوري بشار الأسد أن مجموعة فاغنر في سوريا لن تعمل هناك بشكل مستقل بعد الآن، مضيفة أن عناصر فاغنر في سوريا امتثلوا للأوامر بالتوجه إلى القاعدة الروسية في اللاذقية.

تهدف رحلة بايدن الأوروبية القادمة إلى تعزيز حلف الناتو ضد روسيا

يتوجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى أوروبا في 9 تموز في رحلة تشمل 3 دول، بهدف تعزيز التحالف الدولي ضد العدوان الروسي، في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا في عامها الثاني، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وسيكون التركيز الأساسي لزيارة بايدن، بحسب الوكالة، التي تستمر خمسة أيام على قمة الناتو السنوية التي ستعقد هذا العام في فيلنيوس بليتوانيا.

ويأتي اجتماع الناتو في الوقت الذي بدأت فيه القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على أراضي في الجزء الواقع جنوب شرقي البلاد، وفقاً لقادتها العسكريين.

ويقول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إن الهجوم المضاد والإجراءات الدفاعية ضد القوات الروسية مستمرة.

من جانبه، زار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، البيت الأبيض في 13 حزيران، حيث أوضح هو وبايدن أن التحالف الغربي متحد في الدفاع عن أوكرانيا.

وقال بايدن خلال ذلك الاجتماع إنه سيعمل هو وقادة الناتو الآخرون على ضمان أن كل دولة عضو تنفق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وذكر بايدن، بينما كان يجلس إلى جانب ستولتنبرغ الذي يتوقع أن يمدد ولايته لعام آخر، أن: "حلفاء الناتو لم يكونوا أبداً أكثر اتحاداً مما هم عليه الآن. كلا منا عمل مثل الشعلة للتأكد من حدوث ذلك وحتى الآن الوضع على ما يرام".

وأضاف: "نحن نرى قوتنا المشتركة في تحديث العلاقة داخل الناتو، وكذلك تقديم المساعدة للقدرات الدفاعية لأوكرانيا".

(م ش)