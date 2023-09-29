بوتين يعطي مهلةً لوزارة الدفاع الروسية لوقف الهجوم الأوكراني المضاد

ورجحت المصادر التي نقلت عنها وسائل إعلامية، أن تعطي القيادة العسكرية الروسية أوامر بشن هجماتٍ مضادة مستمرة لكسر الهجوم الأوكراني حتى لو كلف ذلك موسكو خسائر فادحة.

هذه المعطيات تأتي بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الهجوم الأوكراني المضاد يحقق “تقدماً منتظماً وإن كان بطيئاً” وفق قوله.

إلى ذلك وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يتعلق بالتجنيد الإجباري للخدمة العسكرية يبدأ تنفيذه في الأول من تشرين الأول المقبل.

ووفقاً للمرسوم فإن 130 ألف شخص سيتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في بداية الخريف.

(سـ)