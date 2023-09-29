بوتين يعطي مهلةً لوزارة الدفاع الروسية لوقف الهجوم الأوكراني المضاد

أفاد تقريرٌ لمعهد دراسات الحرب الأمريكية نقلاً عن مصادر في الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى وزير دفاعه سيرغي شويغو مهلةً تنتهي مطلع تشرين الأول  المقبل لوقف هجوم القوات الأوكرانية المضاد.
العالم والشرق الأوسط 2023-09-29T22:30:00 مركز الأخبار

ورجحت المصادر التي نقلت عنها وسائل إعلامية،  أن تعطي القيادة العسكرية الروسية أوامر بشن هجماتٍ مضادة مستمرة لكسر الهجوم الأوكراني حتى لو كلف ذلك موسكو خسائر فادحة.

هذه المعطيات تأتي بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الهجوم الأوكراني المضاد يحقق “تقدماً منتظماً وإن كان بطيئاً” وفق قوله.

إلى ذلك وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يتعلق بالتجنيد الإجباري للخدمة العسكرية يبدأ تنفيذه في الأول من تشرين الأول  المقبل.

ووفقاً للمرسوم فإن 130 ألف شخص سيتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في بداية الخريف.

(سـ)


إقرأ أيضاً