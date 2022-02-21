بوتين يعترف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا

وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي إن فلاديمير لينين مؤسس أوكرانيا والبولشفيون قدموا تنازلات كثيرة للقوميين المتعصبين.

وأضاف بوتين أن أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخياً وأن البولشفيون دمجوا دونباس بأوكرانيا بالقوة.

وأشار بوتين إلى أنه رغم المخادعة ونهب روسيا اعترف شعبنا بكل الدول بعد تفكك الاتحاد السوفيتي

وأكد بوتين أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطر مباشر على روسيا وبأن الناتو يعتبر روسيا خصمه الرئيسي وأوكرانيا ستكون بمثابة رأس الجسر للهجوم علينا.

وأعلن قادة الانفصاليين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد، عن خطط لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى روسيا مع ورود تقارير عن حشد رجال في سن القتال في المنطقتين.

وقال مسؤولون أمريكيون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأسبوع الماضي، إن موسكو نشرت ما يصل إلى 190 ألف جندي "في أوكرانيا وبالقرب منها".

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية تفيد بأن القادة الروس على الأرض تلقوا أوامر بالمضي في الغزو، وهم الآن يضعون خططاً قتالية محددة بشأن كيفية الهجوم.

(ي ح)