بوتين يعرب لأردوغان عن قلقه من تزايد انخراط مرتزقة تركيا في قره باغ

وقال الكرملين في بيانٍ، إن بوتين أعرب خلال اتصال هاتفي مع أردوغان، عن قلق روسيا من المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من الشرق الأوسط للقتال في قره باغ، وأكد على ضرورة إيقاف المعارك وتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية.

وأضاف الكرملين في بيانه أن الرئيسين بحثا أيضاً الأوضاع في سوريا وليبيا، موضحاً أن الاتصال جاء "بمبادرة من الجانب التركي".

وبحسب بيان الكرملين فإن الاتصال تناول الأوضاع في إدلب ومسار تسوية الأزمة السورية. ولم يستبعد المراقبون أن تكون المحادثات قد تركزت على القصف الروسي الأخير.

وتشهد قره باغ منذ أكثر من شهر اشتباكات بين الجانبين الأذربيجاني والأرميني وسط إرسال تركيا المئات من مرتزقتها السوريين للقتال إلى جانب أذربيجان.

(س ر)