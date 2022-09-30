بوتين يعلن خيرسون وزابوروجيا الأوكرانيتين منطقتين مستقلتين

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي خيرسون وزابوروجيا الأوكرانيتين، بحسب مراسيم رئاسية نُشرت مساء الخميس، عشية استعداد روسيا لضمهما الجمعة.

وقال بوتين في هذه المراسيم "آمر بالاعتراف بسيادة واستقلال" منطقتي زابوروجيا وخيرسون الواقعتين في جنوب أوكرانيا.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين بأن عملية الضم ستصبح رسمية خلال مراسم تقام في الكرملين. وأضاف أن الرئيس الروسي سيلقي خطابا "مهمّا" أثناء المناسبة.

وستضم روسيا رسميا 4 مناطق أوكرانية تحتلها قواتها، خلال حفل كبير يقام في موسكو الجمعة، بعدما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية للدفاع عن هذه المناطق.

لكن التهديدات الروسية لم تنجح في منع تقدم القوات الأوكرانية التي تشن حملة مضادة واسعة النطاق، تمكنت خلالها من إجبار الجنود الروس على التراجع في الشرق بينما تقترب أكثر فأكثر من مدينة ليمان التابعة لمنطقة دونيتسك والتي قصفتها قوات موسكو لأسابيع قبل السيطرة عليها خلال الصيف، بحسب ما أفادت فرانس 24.

وفي وقت لاحق، حمّل بوتين الغرب مسؤولية النزاع في أوكرانيا وأشار إلى أن النزاعات التي تشهدها جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة هي نتيجة لانهياره.

لا اعتراف أميركي

من جهته أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لن تعرف أبدا بنتائج الاستفتاءات التي "دبرتها روسيا" في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ "أريد أن أكون واضحا في هذا الصدد، الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة".

وأضاف أن "الاستفتاءات المزعومة كانت مهزلة مطلقة. النتائج تولت موسكو فبركتها"، مشيداً بـ "تضحية" الأوكرانيين "من أجل إنقاذ شعبهم والحفاظ على استقلال بلادهم".

وتشكل المناطق الأربع - خيرسون وزابوريجيا جنوبا، ودونيتسك ولوغانسك شرقا - ممرا بريا مهما بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وتمثل المناطق الخمس معاً حوالي 20 % من الأراضي الأوكرانية.