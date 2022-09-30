بوتين يعلن ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم، الجمعة، ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وقال الرئيس الروسي: "الناس حددوا خياراتهم في الاستفتاءات التي جرت في مناطق بأوكرانيا".

وقال في خطاب ألقاه أمام مئات الشخصيات في قاعة سانت جورج بالكرملين "هذه هي إرادة الملايين من الناس".

وحث بوتين خلال كلمته، أوكرانيا على وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات، كما تعهدت كييف من جهتها باستعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا وقالت إن قرار روسيا ضم الأراضي قد دمر أي احتمال لإجراء محادثات.

(م ش)