وقال الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة متلفزة: "اتخذت قرار شنّ عملية عسكرية"، مطالباً الجيش الأوكراني بـ "إلقاء السلاح".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن روسيا لا يمكن أن تتسامح مع ما وصفها بالتهديدات من أوكرانيا.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في تغريدة اليوم الخميس "بدأ بوتين للتو غزواَ واسع النطاق لأوكرانيا. وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات".

وأضاف: "هذه حرب عدوانية. أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر. يمكن للعالم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية، وقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وقالت إن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

(ح)