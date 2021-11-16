بوتين ورئيسي يبحثان ملفات سوريا وأفغانستان وقره باغ والنووي الإيراني

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس إيران، إبراهيم رئيسي. وتمت مناقشة القضايا الدولية وعلى وجه الخصوص الوضع في سوريا وأفغانستان وقره باغ، بالإضافة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني".

ورحّب بوتين بنجاح البلدين فيما قال إنه "إنقاذ وحدة الأراضي السورية، وفق ما جاء في بيان للكرملين.

وأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جدية" طهران في المباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي التي تستأنف أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.

وأتى الاتصال بين الرئيسين مع استعداد طهران والقوى الكبرى لأن تستكمل اعتباراً من 29 تشرين الثاني/نوفمبر، مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، المبرم عام 2015.

(ي ح)