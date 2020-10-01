بوتين وماكرون يدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في آرتساخ/قره باغ

وأكد الرئيسان استعدادهما لتكثيف الجهود الدبلوماسية للمساهمة في حل النزاع، كما أعلن الكرملين، الذي كشف أيضًا أن بوتين رفض تدخل ماكرون في شؤون روسيا البيضاء (بيلاروسيا).

وقالت الرئاسة الروسية في بيان إنّ "بوتين ماكرون دعَوا طرفي النزاع في إقليم ناغورني قره باغ إلى وقف تامّ لإطلاق النار، وحالما يصبح ذلك ممكنًا، تخفيف التوتّرات وإظهار أكبر قدر من ضبط النفس".

وأضافت أنّ الرئيسين ناقشا "معايير ملموسة لتعاون مستقبلي، لا سيّما في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتضمّ مجموعة مينسك حول ملف إقليم ناغورني قره باغ كلًّا من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وعبّر الرئيسان عن "استعدادهما" لاعتماد بيان يُنشر باسم الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك ويدعو إلى الوقف "الفوري" للأعمال العدائية وبدء مفاوضات، وفق الكرملين.

ومنذ الأحد تدور معارك عنيفة في إقليم ناغورني قره باغ، وذلك رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

(ش ع)