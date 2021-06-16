بوتين وبايدن يتففان على إعادة السفراء ويقرّان بوجود خلافات عديدة

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في جنيف إنّ "المحادثة كانت بنّاءة للغاية"، مضيفاً أنهما "اتفقا على بدء مشاورات حول الأمن الإلكتروني".

وأوضح أن بايدن لم يوجه له دعوة لزيارة البيت الأبيض، كما أنه لم يدع نظيره الأميركي لزيارة الكرملين.

وأعلن أنه تحدث مع بايدن بشأن أزمة أوكرانيا، مشيراً إلى أن انضمام أوكرانيا للناتو غير قابل للنقاش.

كما أضاف أن الرئيس الأميركي تعهد بتمديد اتفاقية ستارت لمدة 3 سنوات.

لكن الرئيس الروسي أقر بوجود خلافات مع واشنطن حول عدد من القضايا، متهماً أميركا ضمناً بتنفيذ عمليات قتل في عدة مناطق في العالم.

وأشار إلى أن واشنطن أعلنت عن دعم تنظيمات سياسية معارضة في روسيا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة صنفت روسيا دولة عدوة.

وعن الاتهامات لروسيا بعسكرة القطب المتجمد الشمالي، قال إنها غير صحيحة، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بالقوانين الدولية.

وأعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن تبنيا، في ختام محادثاتهما في جنيف، إعلاناً مشتركاً حول الاستقرار الاستراتيجي.

(ي ح)