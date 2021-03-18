بوتين ردًا على بايدن: الناس يرون الآخرين كما يرون أنفسهم

وأضاف بوتين "أتذكر أيام طفولتي حين اعتدنا أن نردد: من به عيب يراه في الآخرين. هذا ليس نابعاً من فراغ، ليست مجرد مقولة أو لهو أطفال". وتابع "نحن دوماً نرى خصالنا في الآخرين ونعتقد أنهم فعلاً أمثالنا، ولهذا نقيّم أفعالهم ونصدر أحكاماً".

إلى ذلك، قال: "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذي يفيدنا".

وتابع: "بشأن تصريحات زميلي الأميركي فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة"، مؤكداً أنه يقصد ذلك، ولا يقوله من باب السخرية أو المزاح.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأميركية، وروسيا ستعتمد عليهم".

وكان الكرملين اعتبر في وقت سابق اليوم أن بايدن لا يريد تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كلمات الرئيس الأميركي هذه سيئة للغاية. من الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا.

وبدورها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التاريخ الحديث لا يتذكر دعوة موسكو لسفيرها لدى الولايات المتحدة للعودة إلى بلاده لإجراء مشاورات.

وقالت زاخاروفا في بث قناة "روسيا-1": "في التاريخ الحديث من الصعب أن نتذكر مثل هذه الأشياء. إنها وقعت، لكنها كانت مرتبطة بالوضع الدولي الصعب. أما العلاقات الثنائية، وفي حقيقة الأمر يدور الحديث عن المأزق في العلاقات الثنائية والذي قادتها إليه واشنطن، ووفق هذا السيناريو فلا نتذكره".

(ي ح)