بوتين لأردوغان: يجب إطلاق مفاوضات ليبية مباشرة

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أثناء مكالمة هاتفية الوضع في سوريا وليبيا، بحسب ما أفاد به المكتب الصحفي للكرملين.

وشدد الطرفان، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية، على ضرورة اتخاذ الأطراف المتحاربة خطوات حقيقية نحو وقف إطلاق نار مستدام وبدء مفاوضات مباشرة وفقًا لقرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن الأزمة الليبية.

وقال الكرملين "أن الرئيسين تطرقا إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب أثناء بحث الأوضاع في سوريا، واتفق الطرفان على مزيد من تنسيق الخطوات في هذا الاتجاه للوفاء بالاتفاقات الثنائية بشأن تسيير الدوريات في إدلب".

(م ش)