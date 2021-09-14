بوتين اجتمع مع الأسد في موسكو

واعتبر بوتين، بحسب بيان للكرملين، نقلته رويترز، أن قوات حكومة دمشق تسيطر على أكثر من 90 في المئة من أراضي البلاد، ولكنه هاجم وجود قوات أجنبية "غير شرعية".

وتحتل تركيا ما يزيد عن 10 بالمئة من مساحة سوريا، بينما تدير الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نحو ثلث البلاد وهي كلها مناطق لا تخضع لسلطة حكومة دمشق.

وادّعى بوتين أن بشار الأسد "يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين" دون أن يتطرّق البيان إلى مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن عمليات الاعتقال التي يتعرض لها العائدون إلى مناطقهم، التي سيطرت عليها قوات حكومة دمشق – وهم بأعداد قليلة جداً - ادّعى الرئيس الروسي أن "النازحين يعودون بنشاط إلى المناطق المحررة".

وأشار بوتين إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وسوريا، ازداد بمقدار 3,5 مرة في النصف الأول من العام الجاري، كما أنه تم تسليم أولى شحنات لقاحات "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" لسوريا.

من جانبه، قال الأسد: "حقق الجيشان السوري والروسي إنجازات كبيرة، ليس فقط من خلال تحرير الأراضي، أو من خلال إعادة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم، ولكن أيضاً من خلال حماية مواطنين أبرياء كثر في هذا العالم"، حسب قوله.

من جهتها، قالت رئاسة دمشق إنه جرى التباحث في ملفات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، والإجراءات المتخذة لتوسيعه وتطويره تحقيقاً للمصالح المشتركة.

وتدخّلت روسيا بشكل مباشر في سوريا عام 2015، وذلك دعماً لدمشق، ما أدّى إلى قلب الموازين على الأرض، بعد أن كانت حكومة دمشق على وشك الانهيار. وذلك بحسب تصريحات وتقارير روسية سابقة.

(ي ح)