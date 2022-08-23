بوريل: معظم المشاركين في محادثات النووي الإيراني يوافقون على المقترح الأوروبي

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الثلاثاء، إن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية مع إيران توافق على اقتراح من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الإسباني، "معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، وهو ما أتوقعه خلال هذا الأسبوع".

وأضاف بوريل أن إيران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين واشنطن وطهران على مدار 16 شهراً. وكان بوريل قال أمس إنه يعد رد طهران "معقولاً".

(م ش)