بوريل: إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب يتطلّب حكماً قضائياً

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن "التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية، إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يُفيد بذلك"، حسب وكالة رويترز.

ودعا البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، وبأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيّرة.

وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل "هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولاً، لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابياً لأنك لا تعجبني".

وأضاف، إنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.

وكان قد حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من مغبة إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، واصفاً ذلك "كمن يطلق النار على قدميه"، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الخميس.

(م ش)