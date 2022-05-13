بوريل: التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص النووي الإيراني بات في متناول اليد

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الجمعة، إن المفاوضات المتوقفة بشأن البرنامج النووي الإيراني تم "إعادة فتحها" بعد محادثات جديدة في العاصمة "طهران"، مضيفاً أنه يعتقد أن الاتفاق النهائي بات في متناول اليد، بحسب وكالة فرانس برس.

وعن مهمة مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا هذا الأسبوع للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية قال بوريل إنها "كانت أفضل مما كان متوقعاً".

وعقد مورا اجتماعات على مدى يومين مع كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، في طهران هذا الأسبوع.

ويذكر أن المحادثات توقفت في منتصف آذار، وسط مساعي المفاوضين للعودة إلى الاتفاق التاريخي الذي فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عنها، جراء مطالبة طهران برفع الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية من قبل الولايات المتحدة.

(م ش)