كتبت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو في رسالة وجهتها، الخميس، إلى باريس أن "حكومة بوركينا فاسو قررت سحب الإذن من إيمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو لقيامه بأنشطة تخريبية"، ومنحته مع فريقه "مهلة أسبوعين لمغادرة أراضي بوركينا".

وأوردت الرسالة أيضاً أن حكومة بوركينا قررت إغلاق مقر البعثة العسكرية التابعة لها في باريس، وسرعان ما اعتبرت فرنسا أن الاتهام الذي وجّهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري هو "من نسج الخيال".

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس "الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال".

وتشهد العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو تدهوراً منذ الانقلاب العسكري في هذا البلد في أيلول 2022.

وألغت بوركينا في آذار اتفاقاً عسكرياً مع فرنسا يعود إلى العام 1961، وذلك بعد بضعة أسابيع من مطالبتها بانسحاب القوة الفرنسية "سابر" من أراضيها التي تشهد أعمال عنف، كذلك، طلبت الحكومة مغادرة نهائية لجميع الطواقم العسكرية الفرنسية التي تعمل في إداراتها العسكرية.

واستُدعي السفير الفرنسي في واغادوغو بعد انقلاب أيلول 2022 ولم يعيّن أحد مكانه.

(م ش)