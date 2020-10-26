بومبيو: يجب إخراج جميع الميلشيات الأجنبية من ليبيا

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا ونشيد بالقادة الليبيين لوضعهم بلادهم في المرتبة الأولى.

كما أكد على وجوب التزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد في أكثر من تقرير نقل لتركيا لآلاف المرتزقة السوريين من سوريا إلى طرابلس.

يشار إلى أن تصريحات بومبيو أتت بعد أن توصل الأفرقاء الليبيين في جنيف يوم الجمعة بعد 5 أيام من التفاوض، إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بغية دفع العملية السياسية في البلاد، والتوصل إلى حل للأزمة.

(ي ح)