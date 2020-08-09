بومبيو: نظام طهران يظل أكبر راعِ للإرهاب في العالم

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن دخول الصين إلى إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط.

والأربعاء الماضي، أعلن بومبيو، أن الولايات المتحدة ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعمل "بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران"، مشددًا على أنه "واثق" من نجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.

كما أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران السابق، بريان هوك، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قالها بوضوح، "إيران لن تحصل على سلاح نووي".

وشدد هوك في تصريحات سابقة على أن "عدم تسليح إيران يسهم في جلب الاستقرار للشرق الأوسط"، مذكّرًا بأن "إيران ترعى الإرهاب، وحاولت استهداف السعودية"، وفي هذا السياق، أضاف: "منع تسلح إيران يحول دون مهاجمة جيرانها عبر وكلائها".

وخيّر هوك إيران بين التفاوض أو مواجهة الانهيار الاقتصادي، مضيفًا: "سنستمر في سياسة الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية ضد إيران، والولايات المتحدة مستعدة لأسوأ السيناريوهات مع إيران"، وشدد على أن "النظام الإيراني ينفق عائدات النفط في تمويل الإرهاب".

ويشار إلى أن السلطات في إيران وتزامنًا مع تفشي فيروس كورونا، طالبت برفع العقوبات الأميركية.

(ش ع)