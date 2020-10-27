بومبيو: داعش ما زال يشكل تهديداً كبيراً ... عمل التحالف لم يكتمل بعد

وقال وزير الخارجية الأمريكية في بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني: "قبل عام، أطلقت الولايات المتحدة، بالاشتراك مع التحالف الدولي لهزيمة داعش وشركائنا المحليين في العراق وسورية، عملية أطاحت بمؤسس وزعيم داعش أبو بكر البغدادي".

وأضاف البيان: "جاء ذلك بعد تدمير "الخلافة" الإقليمية لداعش وكان ذلك انتصارًا كبيرًا آخر في المهمة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، وقد أوضحنا في أقوالنا وأفعالنا أننا لن نسمح لداعش بالعودة".

وأكد البيان أن البغدادي "قاد حركة داعش الإرهابية وهي واحدة من أكثر الحملات الإرهابية وحشية وتضليلًا في التاريخ الحديث، ومنذ مقتل البغدادي، واصلت الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف ملاحقة قادة ومقاتلي داعش المتبقين وتقديمهم إلى العدالة".

وأردف البيان: "حملتنا المستمرة ضد داعش أبقت قيادة التنظيم الإرهابي في حالة من الفوضى المستمرة وعرقلت قدرة داعش على التنظيم والتخطيط للهجمات".

وأوضح البيان أنه مع الاحتفال بهذا "الإنجاز" الهام في الحرب ضد داعش، إلا أن "عمل التحالف الدولي لم يكتمل بعد، ولا يزال تنظيم داعش يمثل تهديدًا كبيرًا، ومن الأهمية بمكان أن نستمر في الضغط المستمر على فلول داعش في العراق وسوريا وأن نعزز جهودنا الجماعية لهزيمة فروع وشبكات داعش في جميع أنحاء العالم، والتي ركزت عليها داعش اهتمامها بشكل متزايد منذ هزيمة خلافتها المزعومة، وسنظل ملتزمين بالتحالف ومهمتنا لضمان هزيمة دائمة لداعش".

(م ش)