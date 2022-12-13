بومبيو: التقارب السعودي - الصيني نتيجة مباشرة لسياسة أميركية سيئة

رأى وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أن التقارب السعودي الصيني هو نتيجة مباشرة لـ"سياسة أمريكية سيئة"، منتقدا تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع حلفاء بلاده، بحسب ما أودرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال بومبيو ردا على سؤال عن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، إنه "عندما لا تصبح شريكا مع أصدقائك وحلفائك وتهينهم، ولا تفعل أي شيء للرد على خصومك مثل شي جين بينغ، فإننا نرى هذا النوع من سلوك التحوط".

وأضاف: "للمرة الأولى، أنهينا 40 عاما من السياسة الأميركية وأدركنا أن الحزب الشيوعي الصيني كان التهديد الخارجي الأكبر للولايات المتحدة. وعندما فعلنا ذلك، انضم أصدقاؤنا وشركاؤنا في جميع أنحاء العالم إلى جانبنا"، معتبرا أن إدارة بايدن عندما جاءت إلى البيت الأبيض "كانت ناعمة مع الصين".

وأشار إلى تصريحات بايدن التي توعد فيها بجعل المملكة العربية السعودية "دولة منبوذة"، معتبرا أنه "عندما تفعل هذه الأشياء، فإنك تؤذي الشعب الأميركي في جميع أنحاء هذا البلد. وما رأيته يحدث في المملكة خلال زيارة شي جين بينغ، هو نتيجة مباشرة لسياسة أميركية سيئة".

وأضاف: "يجب أن تلتزم تجاه أصدقائك، ويجب عليك البقاء مع شركائك، ويجب عليك الرد على خصومك، أو سيبدأ أصدقاؤك في التحوط. سوف يصنعون صداقات لحماية أنفسهم إذا لم يتمكنوا من الاعتماد على أميركا لتكون شريكا جيدا وصديقا".

(م ش)