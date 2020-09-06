بومبيو: الإمارات وإسرائيل شكلتا تحالفًا ضد إيران

وأوضح بومبيو أن "الاستماع إلى الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​ وولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ محمد بن زايد، كان لحظة تاريخية"، واصفًا اتفاقية "​السلام​" بالتاريخية.

وأشار إلى أن "​الدول العربية​ لا تعترف بحق إسرائيل بالوجود كوطن لليهود كما يجب أن تكون، لتصبح الإمارات أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ أكثر من عقدين ونصف، فالإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير، لقد توصلتا لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الأراضي الأميركية أو يؤذي أحدًا في ​الشرق الأوسط​".

(ي م)