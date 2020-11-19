بومبيو يزور اليوم مرتفعات الجولان ومستوطنة في الضفة الغربية

وقالت صحيفة "هآرتس"، الإسرائيلية إنه من المقرر أن يقوم بومبيو بزيارة غير مسبوقة إلى مرتفعات الجولان السوري التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، وإلى مستوطنة "بيسغوت" في الضفة الغربية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إلى إسرائيل، في آخر زيارة له قبل نهاية ولايته في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن زيارة بومبيو للجولان ومستوطنة "بيسغوت" تأتي بعد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، وكذلك بعد إعلان بومبيو، العام الماضي، أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية "ليس بالضرورة" غير شرعي من وجهة نظر الولايات المتحدة.

(ي ح)