بومبيو يؤكد سياسة بلاده تجاه إيران وبدء التعاون بين البحرين وإسرائيل 

عقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مؤتمراً مشتركاً، ضمن زيارة القمة الثلاثية المنعقدة في إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن إيران ستبقى معزولة حتى تقوم بتغيير سلوكها. مضيفاً: "إن الولايات المتحدة ساعدت في تحقيق اتفاقيات السلام الأخيرة".

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة. وأن "دعم الرئيس ترامب القوي ساهم في التوصل للسلام مع البحرين"، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 3 اتفاقيات سلام في 6 أسابيع".

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني بدء الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل في ديسمبر.

وقال: "التعاون الحيوي بين البحرين وإسرائيل سيمهد الطريق لفجر جديد "، داعياً إلى استئناف مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين. متابعاً: "متفائلون بتحقيق ما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل".

وأضاف "نثمن دور الولايات المتحدة في إنجاز اتفاقيات السلام، ونتطلع إلى بدء الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل ".

وعلى صلة، دعا الزياني إلى العمل "من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفاً "دعونا نحقق سلاماً يجلب الازدهار للشرق الأوسط".

وفي سبتمبر الماضي، توصلت البحرين وإسرائيل، إلى اتفاق سلامٍ برعاية أمريكية،

وكانت إسرائيل والبحرين، قد وقعتا في 18 أكتوبر الماضي في العاصمة المنامة، 7 مذكرات تعاون مشتركة بين البلدين في عدة مجالات، منها مذكرة تعاون مالية واقتصادية.

(ع م)